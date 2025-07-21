Зеленский назвал темы нового раунда переговоров с Россией

На новом раунде переговоров с Россией Украина планирует обсудить подготовку нового обмена пленными, сообщил президент Владимир Зеленский. Также планируется обсудить подготовку личной встречи лидеров обеих стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

«Повестка встречи для нас понятна — возвращение пленных, возвращение детей, которые были похищены Россией, и подготовка встречи лидеров»,— написал господин Зеленский в своем Telegram-канале. Он подчеркнул необходимость большей динамики в переговорах.

19 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что министр обороны Украины Рустем Умеров предложил России провести третий раунд переговоров на следующей неделе.

Источник ТАСС сообщал, что новый раунд может пройти в Стамбуле 24-25 июля. Стамбул как место проведение переговоров также называли источники других СМИ. В Кремле эту информацию не подтвердили. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что российская делегация будет представлена в прежнем составе. Источник в Турции уточнил, что Россия и Украина все еще согласуют дату третьего раунда.