«РИА Новости»: Россия и Украина обсудят меморандумы на новом раунде переговоров

Во время нового раунда переговоров делегации России и Украины планируют обменяться мнениями по меморандумам, которые страны передали друг другу на прошлой встрече в Стамбуле. Об этом источник в Москве рассказал «РИА Новостям».

Также ожидается обсуждение гуманитарных вопросов. Аналогичное заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский. Он рассказал, что для его страны в повестку встречи входят вопросы «возвращения пленных, возвращения детей, которые были похищены Россией, и подготовки встречи лидеров».

Пока дата нового раунда переговоров не определена. 19 июля стало известно, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины (тогда министр обороны) Рустем Умеров предложил провести переговоры на этой неделе. Источник ТАСС также сообщал, что новый раунд может пройти в Стамбуле 24-25 июля.