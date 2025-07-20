Внуково и Шереметьево возобновили работу

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Внуково и Шереметьево сняты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Шереметьево сегодня приостанавливал работу три раза. В последний раз ограничения длились около часа. Внуково сегодня закрывали дважды. Утром авиагавань не работала около четырех часов.

Из-за ограничений на работу московских аэропортов 19-20 июля на запасные аэродромы ушли 134 самолета. Прокуратура пообещала защищать права пассажиров. По данным Минобороны, за прошедшую ночь над Подмосковьем уничтожено 19 БПЛА. Еще семь — сегодня утром.