Во Внуково введены ограничения на вылет и посадку самолетов

В московском аэропорту Внуково в 9:30 мск ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Мера введена для обеспечения безопасности полетов. До этого по той же причине работа всех столичных аэропортов приостанавливалась сегодня ночью. Ограничения действовали около двух часов.

Вводимые ограничения связаны с риском воздушной опасности в регионах России. За ночь силы ПВО сбили 93 беспилотника, 16 из них — на подлете к Москве.