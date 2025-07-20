В Шереметьво третий раз за день ввели ограничения

В аэропорту Шереметьево ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в 12:31 мск сообщила пресс-служба Росавиации.

Работа аэропорта будет осуществляться по согласованию с соответствующими органами. Ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения в Шереметьво вводятся сегодня уже третий раз. Ночью 20 июля они продлились больше двух часов, сегодня утром — около часа. Работу 19-20 июля приостанавливали и другие московские аэропорты.

Из-за этого на запасные аэродромы ушли 134 самолета, из Шереметьево — 45. По данным Минобороны, за прошедшую ночь над Подмосковьем уничтожено 19 БПЛА, в том числе 16, летевших на Москву.