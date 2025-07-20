Прокуратура пообещала защищать права пассажиров из-за закрытий аэропортов

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия из-за ограничений в работе столичных аэропортов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники будут отслеживать обеспечение прав пассажиров и оказание им необходимых услуг. В случае нарушения прав граждане могут обратиться к дежурному прокурору.

По состоянию на 12:59 мск в Москве действуют ограничения только в Шереметьево. Они вводились третий раз за день. Работу 19-20 июля приостанавливали и другие московские аэропорты.

Из-за этого на запасные аэродромы ушли 134 самолета. По данным Минобороны, за прошедшую ночь над Подмосковьем уничтожено 19 БПЛА, в том числе 16, летевших на Москву.