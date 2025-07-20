Силы ПВО сбили 34 беспилотника за четыре часа

Силы ПВО с 8:10 мск до 12:00 мск уничтожили 34 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщило Минобороны.

Наибольшее количество БПЛА сбито над Калужской областью — 16. Над Московской — 7, в том числе 5 на подлете к Москве, 6 — над Курской, 2 — над Белгородской и по одному над Тульской, Орловской областями и республикой Крым.

За ночь силы ПВО сбили 93 беспилотника над регионами России. Больше всего БПЛА уничтожено над Брянской областью — 38.