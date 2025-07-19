Главные новости за 19 июля. Кавказ

Следователи устанавливают обстоятельства ДТП, произошедшего в Гунибском районе республики Дагестан, в ходе которого пострадали дети. По предварительным сведениям, 19 июля 2025 года, на автодороге в районе с. Салта перевернулся грузовой автомобиль с детьми. Пострадал 21 человек, из них 18 детей. Тяжелораненых трое человек, из них один ребенок.

Поголовье овец и коз в фермерских хозяйствах Кабардино-Балкарии выросло до 136,5 тыс. единиц, что на 16% больше показателей предыдущего года. По информации пресс-служба администрации главы республики, положительная динамика отмечается и в других направлениях животноводства. Численность крупного рогатого скота увеличилась на 4,3%, коров — на 2,1%. Поголовье домашней птицы выросло на 20,6%.

Сотрудники североосетинского филиала Фонда «Защитники Отечества» помогают участникам СВО с инвалидностью адаптировать жилье под их нужды. Квартиры и дома участников СВО оснащают системой «умный дом», специализированной мебелью, устанавливают пандусы. Выбор средств адаптации по программе большой – более 80 наименований.

Ставропольский край занял третье место среди российских регионов по темпам роста потребительского кредитования в июне, увеличив количество выданных займов на 7,8% по сравнению с маем. По информации экспертов, в июне жители региона оформили 25 тыс. потребительских займов против 23,2 тыс. в предыдущем месяце. Опережают Ставрополье только Кемеровская область с ростом 8,2% и Алтайский край с показателем 8,1%.

Количество предпринимателей на Ставрополье увеличилось до 313 тыс. чел., что на девять тыс. больше, чем в начале года. По словам господина Владимирова, в указанную цифру включены самозанятые граждане. Власти края оказывают им поддержку через льготные займы и образовательные программы.