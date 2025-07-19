Ставрополье запустило 37 стартапов для участников СВО

Количество предпринимателей на Ставрополье достигло 313 тыс. чел., что на девять тыс. больше, чем в начале года. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале по итогам заседания координационного совета по экономической стабильности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По словам господина Владимирова, в указанную цифру включены самозанятые граждане. Власти края оказывают им поддержку через льготные займы и образовательные программы.

«Особое внимание уделяется участникам специальной военной операции и их семьям. Для них действуют программы «Za наших», «V поддержку» и «СВОе дело», которые помогают военным открыть собственный бизнес»,— приводятся в сообщении слова руководителя региона.

Напомним, инициатива «Время СВОих героев» направлена на обучение и сопровождение участников спецоперации, планирующих заняться предпринимательской деятельностью. В рамках первого потока программы запустили 37 стартапов. В августе планируется начать второй поток.

Валентина Любашенко