Фермеры Кабардино-Балкарии нарастили поголовье овец до 136,5 тысяч

Поголовье овец и коз в фермерских хозяйствах Кабардино-Балкарии достигло 136,5 тыс. единиц, что на 16% больше показателей предыдущего года. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По информации ведомства, положительная динамика отмечается и в других направлениях животноводства. Численность крупного рогатого скота увеличилась на 4,3%, коров — на 2,1%. Поголовье домашней птицы выросло на 20,6%.

«Кабардино-Балкария входит в тройку лидеров по темпам роста сельскохозяйственного производства среди регионов Северо-Кавказского федерального округа», — приводятся в сообщении слова представителей пресс-службы.

Валентина Любашенко