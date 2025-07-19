В Северной Осетии системой «умный дом» оснащают дома участников СВО
Сотрудники североосетинского филиала Фонда «Защитники Отечества» помогают участникам СВО с инвалидностью адаптировать жилье под их нужды. Об этом сообщил глава республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло в своем Тelegram-канале.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
По словам господина Меняйло, квартиры и дома участников СВО оснащают системой «умный дом», специализированной мебелью, устанавливают пандусы. Выбор средств адаптации по программе большой – более 80 наименований.
«Для каждого из подавших заявку подбирается индивидуальный перечень работ в зависимости от полученной инвалидности и запроса. Благодаря программе адаптации жилья у нас есть возможность значительно облегчить выполнение ежедневных бытовых задач участников спецоперации, получивших инвалидность»,– приводятся в сообщении слова главы республики.