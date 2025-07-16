Главные новости за 16 июля. Кавказ

Компания «СпецСантехСтрой» стала подрядчиком для капитального ремонта 13 домов в Ставропольском крае. Общая стоимость контракта превышает 85,7 млн руб.

Более 31 тыс. исследований различных заболеваний с помощью искусственного интеллекта провели врачи Северной Осетии за первое полугодие 2025 года.

По данным на начало июля 2025 года, количество зарегистрированных безработных в Кабардино-Балкарии снизилось на 1,3 тыс. человек, что на 37% ниже аналогичного периода прошлого года.

Ставропольский краевой суд приговорил семерых жителей Дагестана к лишению свободы сроком от 14 до 15 лет за участие в массовых беспорядках в аэропорту Уйташ в октябре 2023 года.

На должность замминистра промышленности и торговли в Дагестане назначили Магомеда Исуева.

Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21 жителя региона, обвиняемых по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой, в особо крупном размере».