В Ставрополье будут судить группу из 21 мошенника за махинации с 6,4 млн рублей

Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двадцати одного жителя региона, обвиняемых по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой, в особо крупном размере». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Следствием установлено, что с мая 2022 года по апрель 2023 года обвиняемые, действуя в составе организованной группы, направляли в комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя заявления о предоставлении единовременных денежных выплат на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, которые предусмотрены для малоимущих граждан.

«Соучастники предоставляли в муниципалитет заведомо ложные сведения о низком размере доходов получателей пособий и членов их семей.В результате незаконных действий региональному бюджету причинен ущерб на сумму свыше 6,4 млн рублей», — отметили в ведомстве.

Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд города Ставрополя для рассмотрения по существу.

Наталья Белоштейн