В Ставропольском крае отремонтируют 13 домов за 85,7 млн рублей

Компания СпецСантехСтрой стала подрядчиком для капитального ремонта 13 домов в Ставропольском крае. Общая стоимость контракта превышает 85,7 млн руб., сообщает Региональный оператор капитального ремонта Ставропольского края.

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Организация займется восстановлением 9 зданий в Михайловске и 4 в Ставрополе. Работы включают замену 5 крыш и модернизацию 13 инженерных сетей электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения.

Все дома построены во второй половине XX века. Их износ давно превысил допустимые пределы: протекают крыши, мерзнут стены, растут расходы на отопление.

Подрядчик выполнит полный цикл работ от демонтажа до установки новой кровли и замены труб. Гарантийный срок составляет 5 лет.

«Большинство проблем возникают не из-за строителей, а из-за неправильной последующей эксплуатации здания»,— отметил глава фонда капремонта Павел Корниенко.

Тат Гаспарян