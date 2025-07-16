В Северной Осетии провели более 31 тысячи диагностики заболеваний с помощью ИИ

Более 31 тыс. исследований различных заболеваний с помощью искусственного интеллекта провели врачи Северной Осетии за первое полугодие 2025 года. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам чиновника, технологии помогают медикам более точно определять патологии головного мозга, органов грудной клетки, расшифровывать результаты маммографии и флюорографии. Сами специалисты отмечают, что система значительно экономит время и снижает риск ошибки.

«Конечно, итоговый диагноз и схему лечения назначают врачи, но, работая в такой важной сфере, как здравоохранение, помощью передовых технологий не стоит пренебрегать», — отмечается в сообщении.

Искусственный интеллект в работу медперсонала внедрили в прошлом году — сначала с исследований грудной клетки, теперь их спектр значительно расширился.

Константин Соловьев