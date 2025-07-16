Число зарегистрированных безработных в Кабардино-Балкарии снизилось на 37%

По данным на начало июля 2025 года, количество зарегистрированных безработных снизилось на 1,3 тыс. человек, что на 37% ниже аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы Кабардино-Балкарской республики.

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По информации ведомства, за последние шесть месяцев в органы службы занятости по вопросу трудоустройства обратились 2,8 тыс. чел. На сегодняшний день в базах данных насчитывается 6,8 тыс. вакансий.

«Коэффициент напряженности в конце июня составил 0,3 незанятых граждан в расчете на одну вакансию, что на 0,4 единицы меньше, чем в прошлом году»,– пояснили в пресс-службе.

Валентина Любашенко