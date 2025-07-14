В Горячем Ключе увеличили запас воды на водозаборе до 1,8 тысячи кубометров

Запас воды на водозаборе в Горячем Ключе увеличен до 1,8 тыс. кубометров. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Белопольский в своем Telegram-канале, отметив, что накопленных объемов достаточно для восстановления подачи воды в районы Чепурковой и Курортной горы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В настоящий момент система продолжает заполняться, однако работы по устранению последствий дефицита водоснабжения остаются в активной фазе. Господин Белопольский призвал жителей районов со стабильной подачей водоснабжения расходовать ресурсы экономно.

Причиной перебоев стала авария на магистральном водоводе, произошедшая в середине прошлой недели. В результате вынужденной остановки Центрального водозабора и последующего резкого разбора воды для восполнения системы резервы оказались практически исчерпаны. Наибольший дефицит наблюдался в горной части города.

Вячеслав Рыжков