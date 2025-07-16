Главные новости к утру 16 июля

Потерпевший крушение в Хабаровском крае вертолет Ми-8 обнаружен, сообщил «Ъ» источник в поисковых службах. Воздушное судно найдено в 130 км от Охотска в труднодоступной местности, где невозможно было совершить посадку. Вертолет разрушен.

Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин хочет добиться мира на Украине. «Он часто говорил, что хочет мира. …Я надеюсь, что он хочет. Вскоре мы это выясним, и это может произойти скорее, чем за 50 дней»,— сказал он журналистам.

Дональд Трамп сообщил, что начались первые поставки ЗРК Patriot на Украину в рамках соглашения с НАТО. «Их уже поставляют. Они поставляются из Германии ...И во всех случаях США получают платежи в полном объеме»,— заявил он журналистам.

По данным «Ъ», «Россети» хотят построить, а затем стать владельцем новой единой магистральной линии связи, созданной на базе устаревшей инфраструктуры. Предполагается, что электросетевая монополия будет сдавать линии связи в долгосрочную аренду «Ростелекому». Стоимость строительства в течение десяти лет предварительно оценивается в 80 млрд руб. В «Ростелекоме» с инициативой «Россетей» пока незнакомы.

Количество юрлиц, занимающихся торговлей одеждой, обувью и аксессуарами, за год сократилось на 4,3%. Основой этого рынка является малый бизнес: 96% компаний управляют одной или двумя торговыми точками.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте попросил Бразилию, Китай и Индию обратить внимание на ультиматум президента США Дональда Трампа о торговых пошлинах.

Президент США Дональд Трамп заявил о заключении торговой сделки с Индонезией. В ее рамках Индонезия обязалась закупить американские товары на сумму $15 млрд в сфере энергетики, $4,5 млрд — в аграрном секторе, а также 50 самолётов Boeing. Кроме того, Индонезия будет платить 19-процентные пошлины на все товары, экспортируемые в США, тогда как американский экспорт в Индонезию будет освобождён от пошлин.

Госсекретарь США Марко Рубио и министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании в понедельник в ходе телефонного разговора договорились обозначить конец августа крайнем сроком для достижения ядерного соглашения с Ираном. По информации Axios, если к этому сроку соглашение не будет достигнуто, страны «евротройки» запустят механизм snapback, который автоматически восстановит все санкции Совета Безопасности ООН, снятые в рамках иранского соглашения 2015 года.