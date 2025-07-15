Трамп объявил о заключении торговой сделки с Индонезией

Президент США Дональд Трамп заявил о заключении торговой сделки с Индонезией. В ее рамках республика обязалась закупить американские товары в сферах энергетики и транспорта, а также из сельхоз сектора. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

В рамках сделки Индонезия обязалась закупить американские товары на сумму $15 млрд в сфере энергетики, $4,5 млрд — в аграрном секторе, а также 50 самолётов Boeing.

Кроме того Индонезия будет платить 19-процентные пошлины на все товары, экспортируемые в США, тогда как американский экспорт в Индонезию будет освобождён от пошлин.

По словам господина Трампа, он разговаривал с президентом Индонезии Прабово Субианто. Соглашение впервые полностью открывает рынок Индонезии для США, отметил президент США.

В апреле Дональд Трамп объявил о тарифах на товары из большинства стран мира и почти сразу же отложил их введение на три месяца. За это время США заключили торговые сделки с Китаем, Великобританией и Вьетнамом.

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