В Хабаровском крае на третий день поисков обнаружен пропавший Ми-8

Потерпевший крушение в Хабаровском крае вертолет Ми-8 обнаружен, сообщил «Ъ» источник в поисковых службах. Воздушное судно найдено в 130 км от Охотска в труднодоступной местности, где невозможно было совершить посадку. Вертолет разрушен.

Летевший по маршруту Чумикан—Охотск—Магадан Ми-8 авиакомпании «Взлет» перестал выходить на связь в понедельник вечером на последнем отрезке маршрута. Воздушное судно направлялось к месту постоянной дислокации после ремонта. На борту, по предварительным данным, находилось пять человек. Сигнал бедствия с борта не поступал. Поисками руководила Росавиация, были оповещены находящиеся в Охотском море суда, подключен Морской спасательно-координационный центр Южно-Сахалинска. Обследовано более 800 кв. км территории и акватории.

По информации МЧС по региону, место падения обнаружил вертолет Росавиации. Обломки найдены в районе мыса Гадикан. Спасатели МЧС России следуют к месту для обследования территории.

Восточное МСУТ СКР расследует уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшего гибель людей (ч. 3, ст. 263 УК).

Эрнест Филипповский, Хабаровск