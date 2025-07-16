Ритейл выглядит неодежно

Количество юрлиц, занимающихся торговлей одеждой, обувью и аксессуарами, за год сократилось на 4,3%. Основой этого рынка является малый бизнес: 96% компаний управляют одной или двумя торговыми точками. При этом больше половины из них не представляют данные о доходах, что может указывать либо на заморозку бизнеса, либо на его уход в тень.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

К началу июля 2025 года на рынке работали 7,1 тыс. компаний по розничной торговле одеждой, обувью и аксессуарами, подсчитал по запросу “Ъ” сервис «Контур.Фокус». По данным аналитиков, за год этот сегмент сократился на 4,3%, или на 326 юрлиц.

Основная часть компаний и индивидуальных предпринимателей, продающих одежду, обувь и аксессуары, работает в офлайн-рознице. А это магазины в основном средней площадью 30–75 кв. м, которые располагаются в районных торгцентрах или помещениях в стрит-ритейле с годовым оборотом менее 10 млн руб. 96% бизнесов в этой сфере управляют одним-двумя магазинами, говорится в исследовании Fashion Consulting Group (FCG) и разработчика кассового оборудования «Эвотор».

Вырасти до сети из хотя бы трех-пяти магазинов таким бизнесам очень трудно. Основные барьеры масштабирования бизнеса традиционны: отсутствие доступа к финансированию, нехватка компетенций в управлении, сложности с логистикой и IT-инфраструктурой , перечисляют FCG и «Эвотор».

, перечисляют FCG и «Эвотор». Вырасти из малого в среднее предприятие также удается очень немногим: согласно «Контур.Фокусу», доля юрлиц с выручкой более 800 млн руб. в отрасли не превышает 2%.

При этом, как показал анализ «Контур.Фокус», более половины компаний из сегмента одежного ритейла не представляют данные о доходах. За год доля таких юрлиц выросла на 3 процентных пункта. Как отмечает аналитик «Контур.Фокуса» Вероника Скворцова, рост этого показателя может указывать на временную заморозку бизнеса или на его уход в тень.

В первой половине 2025 года началось охлаждение потребительской активности, особенно на рынке непродовольственных товаров, в том числе в fashion-сегменте, говорит гендиректор оператора фискальных данных «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков. Согласно сервису «Чек индекс», продажи одежды и обуви в офлайне и онлайне за этот период снизились на 7% год к году. При этом снижение спроса больше заметно именно в офлайн-ритейле: на него давят миграция покупателей в онлайн-каналы, сокращение трафика в торгцентрах, охлаждение потребительского кредитования и переход значительной части населения на сберегательную модель поведения, отмечает господин Батюшенков.

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Небольшие несетевые бутики в последнее время выживают с трудом, поскольку рост спроса, который был в 2022–2023 годах, закончился, подтверждает президент одежной сети Baon Илья Ярошенко. «В этом году мы наблюдаем закрытие таких небольших магазинов»,— говорит он.

На фоне общего снижения показателей самыми устойчивыми и рентабельными становятся универсальные магазины — те, которые предлагают и одежду, и обувь, и аксессуары.

Такие магазины обеспечивают 81% совокупного оборота малого бизнеса в fashion-сегменте, говорится в исследовании FCG и «Эвотора». Наибольшую эффективность демонстрируют бутики, где представлены и женские, и мужские коллекции. Годовая выручка одного такого магазин в среднем составляет 3,74 млн руб. Специализированные форматы, например, магазины обуви, белья или аксессуаров, приносят владельцам на 35–52% меньше денег, чем универсальные, подсчитали аналитики.

В такой ситуации небольшому бизнесу для выживания приходится заниматься оптимизацией налогов и других необходимых платежей, говорит Илья Ярошенко. Кроме того, отмечает он, такие предприниматели пытаются предлагать покупателям уникальные товары, не доступные ни на маркетплейсах, ни в других похожих магазинах.

Виктория Колганова