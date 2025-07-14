Главные новости за 14 июля. Сочи

В очереди на канатную дорогу в горах под Сочи произошла драка между отдыхающими. В рамках акции попасть на дорогу можно было за 100 руб. вместо 2 тыс. руб.

Электричка «Диоскурия», курсирующая между курортом Сириус и Сухумом, с момента запуска 1 мая перевезла более 48 тыс. пассажиров. В мае состав перевез 14,9 тыс. человек, в июне — свыше 24,5 тыс. пассажиров.

Метеорологи предупредили о пожароопасности четвертого класса в лесной зоне Лазаревского района Сочи 14 и 15 июля 2025 года. На курорте усилили контроль за соблюдением пожарной безопасности.

Сотрудники таможни в аэропорту Сочи изъяли у 31-летнего иностранного гражданина, прибывшего рейсом из Душанбе, 15,84 кг насвая. Некурительный табак упаковали более чем в 400 пакетов.

В Сочи полицейские задержали двух ранее судимых жителей Краснодарского края за употребление наркотических веществ. При аресте нарушители оказали сопротивление и травмировали одного из сотрудников правоохранительных органов.