Полиция Сочи проводит проверку после драки туристов в очереди на канатную дорогу

В очереди на канатную дорогу в горах под Сочи произошла драка между отдыхающими. Полиция устанавливает участников конфликта, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал ЧП Сочи Фото: Телеграм-канал ЧП Сочи

Инцидент произошел в выходные дни. Местные паблики опубликовали кадры, на которых видно, что конфликт случился между мужчинами. Пострадала также одна из девушек.

Причиной массового наплыва отдыхающих стала акция — стоимость подъемов снизили до 100 руб. Из-за большого количества желающих образовались длинные очереди. По словам очевидцев из видео, одной из причин потасовки мог стать алкоголь.

Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах происшествия.

«Сотрудники УВД по городу проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к совершению противоправных действий на канатной дороге»,— сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

«Ъ-Сочи» писал, что 12 июня на улице Вегетарианской в Адлерском районе местные жители подрались из-за громкой музыки. Полиция проводит проверку и судебно-медицинские экспертизы для принятия дальнейших решений.

Мария Удовик