Полиция Сочи проводит проверку после драки туристов в очереди на канатную дорогу
В очереди на канатную дорогу в горах под Сочи произошла драка между отдыхающими. Полиция устанавливает участников конфликта, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.
Фото: Телеграм-канал ЧП Сочи
Инцидент произошел в выходные дни. Местные паблики опубликовали кадры, на которых видно, что конфликт случился между мужчинами. Пострадала также одна из девушек.
Причиной массового наплыва отдыхающих стала акция — стоимость подъемов снизили до 100 руб. Из-за большого количества желающих образовались длинные очереди. По словам очевидцев из видео, одной из причин потасовки мог стать алкоголь.
Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах происшествия.
«Сотрудники УВД по городу проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к совершению противоправных действий на канатной дороге»,— сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
«Ъ-Сочи» писал, что 12 июня на улице Вегетарианской в Адлерском районе местные жители подрались из-за громкой музыки. Полиция проводит проверку и судебно-медицинские экспертизы для принятия дальнейших решений.