Полицейские Сочи пострадали при задержании наркопотребителей

В Сочи полицейские задержали двух ранее судимых жителей Краснодарского края за употребление наркотических веществ. При аресте нарушители оказали сопротивление и травмировали одного из сотрудников правоохранительных органов, сообщает пресс-служба ведомства курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел ночью 29 июня на улице Бестужева возле торгового центра. Патрульные УВД по городу обратили внимание на двух прохожих, которые вели себя подозрительно. Заметив сотрудников правоохранительных органов, они попытались скрыться.

Во время задержания злоумышленники оказали сопротивление и нанесли телесные повреждения одному из полицейских. Противоправные действия были пресечены. Пострадавшему сотруднику оказали разовую медицинскую помощь.

В отношении обоих задержанных составили протоколы об административных правонарушениях по ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ).

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти. Инцидент произошел в ночное время 26 июня на одной из улиц Центрального района курорта.

Мария Удовик