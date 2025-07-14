В аэропорту Сочи изъяли почти 16 кг насвая

Сотрудники таможни в аэропорту Сочи изъяли у 31-летнего иностранного гражданина, прибывшего рейсом из Душанбе, 15,84 кг насвая, упакованного более чем в 400 пакетов и спрятанного в дорожной сумке среди личных вещей. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного таможенного управления Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

Инцидент произошел 14 июля во время таможенного контроля пассажиров, прилетевших из Таджикистана. Иностранец прошел через зеленый коридор, не подавая декларацию, и заявил, что не имеет товаров, подлежащих декларированию.

Однако при проверке багажа с помощью рентген-аппаратуры таможенники обнаружили более 400 прозрачных полиэтиленовых пакетов разного веса с порошкообразным веществом темно-зеленого цвета. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является насваем общим весом 15,84 кг.

Задержанный сообщил, что приобрел некурительный табак для личного использования и в качестве подарков знакомым, при этом он не был осведомлен о действующих ограничениях на ввоз насвая в Россию.

Исполняющий обязанности заместителя начальника таможенного поста «Аэропорт Сочи» Александр Вьюков отметил, что в курортный сезон на международных рейсах, прибывающих из стран Средней Азии, наблюдаются случаи нарушений, связанные с попытками провоза насвая. Он добавил, что после получения результатов экспертизы нарушители таможенного законодательства будут привлечены к административной ответственности.

Согласно действующему законодательству, табак и табачные изделия входят в список товаров для личного пользования, которые подлежат запрету или ограничениям при ввозе на территорию ЕАЭС. Для личного использования разрешается ввоз не более 200 сигарет, 50 сигар, 200 стиков или 250 г табака на одно лицо старше 18 лет.

По этому факту возбудили дело об административном правонарушении за недекларирование товаров по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров).

С начала 2025 года на таможенном посту «Аэропорт Сочи» Краснодарской таможни было возбуждено 36 дел об административных правонарушениях, связанных с незаконным перемещением табачной продукции, в том числе сигарет, сигарилл и насвая.

Мария Удовик