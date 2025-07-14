В лесах Сочи прогнозируют высокую пожароопасность 14–15 июля

Метеорологи предупредили о пожароопасности четвертого класса в лесной зоне Лазаревского района Сочи 14 и 15 июля 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На курорте усилили контроль за соблюдением пожарной безопасности. Запрещено разводить костры, сжигать сухую траву и бытовой мусор.

В Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение до 14 июля. Ожидается, что температура воздуха может достигать +40 градусов. В отдельных районах сохраняется вероятность ливней, гроз, града и шквалистого ветра с порывами до 25 м/с. На морском участке от Анапы до Магри существует риск возникновения смерчей.

Начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Краснодарского ЦГМС Светлана Попова сообщила, что текущие температурные показатели превышают сезонные нормы. Хотя абсолютный максимум для этого года в регионе пока не зафиксирован, по оценкам специалистов, в ближайшие дни температура может подняться до +41 градуса, что близко к рекорду 2021 года.

В Республике Адыгея также введено экстренное предупреждение: в некоторых районах температура может достигнуть +39 градусов. В связи с погодными условиями на региональных трассах усилен контроль за движением тяжелого транспорта. Ограничения вступают в силу при температуре +32 градуса и действуют с 9:00 до 21:00. Эксперты отмечают, что перегретое дорожное покрытие теряет свою прочность и подвержено деформации под нагрузкой, что увеличивает риск повреждений и дорожно-транспортных происшествий.

При высоких температурах врачи рекомендуют по возможности избегать нахождения под прямыми солнечными лучами, особенно в полуденные часы. Гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями советуют воздержаться от прогулок, а при необходимости выхода на улицу использовать головные уборы, следить за приемом назначенных препаратов и чаще принимать прохладный душ.

Гражданам предлагают отказаться от употребления алкогольных напитков и купания в водоемах в нетрезвом состоянии.

Мария Удовик