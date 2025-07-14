Пострадавшие от отравления хлором сотрудники «Баден-Баден» выписаны из больницы

Все сотрудники термального комплекса «Баден-Баден» на Уктусе в Екатеринбурге, обратившиеся за медицинской помощью после отравления хлором, выписаны из больницы, их здоровью ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе Baden Family.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Курорт "Баден-Баден термы Уктус"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Курорт "Баден-Баден термы Уктус"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, 13 июля в термальном комплексе произошел случайный разлив обеззараживающего средства при обслуживании оборудования в техническом помещении. После этого комплекс временно закрывали из-за отравления хлором 26 сотрудников комплекса, которые пожаловались на слезотечение, дезориентацию, одышку и тошноту. Позже число пострадавших увеличилось до 31.

В Baden Family пояснили, что были приняты все необходимые меры по устранению последствий. «Их (пострадавших сотрудников. — «Ъ-Урал») здоровью ничего не угрожает. Мы с ними на связи. Очень рады, что они в строю. Благодарны за их самообладание»,— сообщили в пресс-службе термального комплекса. В настоящее время он работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что прокуратура организовала проверку, следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

Полина Щуцкая