«Баден-Баден» восстановил работу на Уктусе после массового отравления хлором

Термальный комплекс «Баден-Баден» в Екатеринбурге на Уктусе временно закрывали из-за отравления хлором среди сотрудников. Напомним, накануне сообщалось, что 26 сотрудников комплекса пожаловались на слезотечение, дезориентацию, одышку и тошноту. Позже число пострадавших увеличилось до 31.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе Baden Family, сейчас комплекс работает в штатном режиме. В компании напомнили об обстоятельствах случившегося: вчера один из сотрудников комплекса при проведении плановых работ по обслуживанию оборудования в техническом помещении случайно разлил обеззараживающее средство. «Следуя инструкциям, старший администратор смены, попросил гостей покинуть примыкающие помещения. Также по инструкции на место была вызвана скорая, которая оказала всю необходимую помощь нашим сотрудникам. Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников компании были приняты все необходимые меры по устранению последствий — все технические помещения были проветрены, проведена санитарная обработка»,— прокомментировали в компании.

В пресс-службе рассказали, что сотрудники, находящиеся в медучреждении, на сегодняшний день чувствуют себя хорошо. «Руководством компании было принято решение отметить и поощрить премиями всех сотрудников, которые проявили в сложившейся ситуации самообладание и четко выполняли свои обязанности по инструкции, не допустив негативных последствий»,— рассказали в пресс-службе компании.

Ранее проверку организовала прокуратура, следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

Мария Игнатова