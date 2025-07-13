СК возбудил уголовное дело после отравления хлором работников «Баден-Баден»

Следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда), после отравления хлором сотрудников термального комплекса «Баден-Баден» на Уктусе, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, истребуется интересующая следствие документация о работе термального комплекса, назначаются экспертизы, в том числе для выяснения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших»,— пояснили в СКР. В ведомстве подчеркнули, что по итогам расследования дадут «надлежащую правовую оценку».

Как рассказали «Ъ-Урал» в Baden Family, «случайный разлив» обеззараживающего средства произошел при проведении работ по обслуживанию оборудования в техническом помещении комплекса в воскресенье в 11:00. В компании пояснили, что старший администратор смены попросил гостей покинуть примыкающие помещения и вызвал на место скорую медицинскую помощь, которая оказала помощь нескольким техническим специалистам. В Baden Family подчеркнули, что приняли «все необходимые меры по устранению последствий».

В министерстве здравоохранения Свердловской области сообщили, что 26 сотрудников комплекса пожаловались на слезотечение, дезориентацию, одышку и тошноту. Состояние работников взяла на контроль заместитель губернатора — министра здравоохранения региона Татьяна Савинова. Позже число пострадавших увеличилось до 31.

Прокуратура Екатеринбурга в связи с произошедшим устроила проверку, подчеркнув, что при наличии оснований примет «меры прокурорского реагирования». О проведении расследования объявил Роспотребнадзор. «Специалисты ведомства организовали отбор проб воды и воздуха в комплексе. Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Свердловской области»,— пояснили в ведомстве.

Василий Алексеев