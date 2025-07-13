«Баден-Баден» прокомментировал отравление хлором работников комплекса на Уктусе

При проведении плановых работ по обслуживанию оборудования в техническом помещении термального комплекса «Баден-Баден» на Уктусе в Екатеринбурге произошел «случайный разлив» обеззараживающего средства, рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе Baden Family. «Следуя инструкциям, старший администратор смены попросил гостей покинуть примыкающие помещения. На место была вызвана скорая медицинская помощь, которая осмотрела и оказала помощь нескольким техническим специалистам. Скорая, действуя по внутренним регламентам, оповестила правоохранителей, которые также приехали на локацию»,— пояснили в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Baden Family подчеркнули, что приняли «все необходимые меры по устранению последствий». «Все технические помещения были проветрены, проведена санитарная обработка. Мы приносим свои извинения нашим гостям за доставленные неудобства»,— добавили в пресс-службе.

По данным министерства здравоохранения Свердловской области, за медицинской помощью после отравления хлором обратились 26 сотрудников термального комплекса «Баден-Баден» на Уктусе. Работники пожаловались на слезотечение, дезориентацию, одышку и тошноту. Состояние пострадавших взяла на контроль заместитель губернатора — министра здравоохранения региона Татьяна Савинова. Глава ведомства провела штаб по организации медицинской помощи сотрудникам комплекса «Баден-Баден». «Проводится расследование в связи с информацией об отравлении хлором»,— сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Василий Алексеев