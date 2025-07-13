Число пострадавших от отравления хлором в «Баден-Баден» на Уктусе выросло до 31

Количество пострадавших от отравления хлором в термальном комплексе «Баден-Баден» на Уктусе в Екатеринбурге увеличилось с 26 до 31 человека, сообщили в министерстве здравоохранения Свердловской области. По данным ведомства, в областной токсикоцентр доставили 19 пациентов, из них 14 человек госпитализировали. «Состояние 13 человек медики оценивают как легкой степени тяжести, один находится в состоянии средней степени тяжести. Еще 12 человек находятся на амбулаторном лечении»,— добавили в региональном минздраве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как рассказали «Ъ-Урал» в Baden Family, «случайный разлив» обеззараживающего средства произошел при проведении работ по обслуживанию оборудования в техническом помещении комплекса в воскресенье в 11:00. В компании пояснили, что старший администратор смены попросил гостей покинуть примыкающие помещения и вызвал на место скорую медицинскую помощь, которая оказала помощь нескольким техническим специалистам. В Baden Family подчеркнули, что приняли «все необходимые меры по устранению последствий».

В областном минздраве сообщили, что сотрудники комплекса пожаловались на слезотечение, дезориентацию, одышку и тошноту. Состояние работников взяла на контроль заместитель губернатора — министра здравоохранения региона Татьяна Савинова.

Прокуратура Екатеринбурга и следственный отдел по Чкаловскому району города СУ СКР по Свердловской области устроили проверки. В надзорном ведомстве заявили, что при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования. В СКР подчеркнули, что проводят проверку на предмет возможного наличия признаков ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). «Проводится осмотр места происшествия, принимается меры к установлению и опросу возможных очевидцев, выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших»,— добавили в ведомстве.

О проведении расследования объявил и Роспотребнадзор. «Специалисты ведомства организовали отбор проб воды и воздуха в комплексе. Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Свердловской области»,— пояснили в ведомстве.

Василий Алексеев