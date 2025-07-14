В Новороссийске провели первую операцию с роботизированной системой CORI

В Новороссийском клиническом центре ФМБА России успешно выполнили первую операцию по эндопротезированию коленного сустава с применением роботизированной системы CORI. Аппарат позволяет с беспрецедентной точностью устанавливать индивидуальные протезы, полностью соответствующие анатомии пациента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как пояснили специалисты центра, система создает 3D-модель сустава и разрабатывает персонализированный план операции. Это обеспечивает минимальное повреждение здоровых тканей, идеальную посадку импланта и сокращение сроков восстановления.

«Роботизированные системы открывают новые возможности в травматологии. Ювелирная точность, которую обеспечивает эта методика, особенно важна в сложных случаях, где требуется безупречное исполнение»,— сообщил заведующий отделением травматологии НКЦ ФМБА России Игорь Горевич.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что врачи Новороссийска удалили трихобезоар у четырехлетней пациентки.