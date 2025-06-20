Врачи Новороссийска удалили трихобезоар у четырехлетней пациентки

Хирурги Городской больницы Новороссийска извлекли гигантский трихобезоар из желудка четырехлетней девочки, которая поступила с болями в животе и полным отказом от пищи. Об этом сообщили в пресс-службе горбольницы №1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ребенок попал в отделение детской хирургии с жалобами на острые боли в животе и рвоту. Врачи первоначально предположили аппендицит, однако гастроскопия показала наличие в желудке девочки гигантского трихобезоара — образования из проглоченных волос, которое нарушало пищеварение.

Из-за крупных размеров инородного тела эндоскопическое удаление оказалось невозможным. Потребовалось хирургическое вмешательство.

Первые дни после операции ребенок получал питание внутривенно. На пятые сутки девочка смогла вернуться к обычному рациону. Пациентку выписали после полного восстановления.

Алина Зорина