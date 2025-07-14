Кандидат от ЛДПР Каптюг подал документы на выборы главы Свердловской области

В избирательную комиссию Свердловской области 14 июля подал документы для выдвижения в кандидаты на должность губернатора региона Александр Каптюг, сообщили в пресс-службе избиркома. Господин Каптюг будет участвовать в досрочных выборах главы Свердловской области как кандидат от ЛДПР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Каптюг

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Александр Каптюг

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Конференция по выдвижению состоялась 13 июля. В ходе нее он заявил, что в случае победы на выборах защитит уральцев от нелегальных мигрантов, наркоторговцев, бюрократии, фальсификата на прилавках, телефонного и интернет-мошенничества, от роста тарифов ЖКХ и цен в магазинах, от проблем в сферах здравоохранения и экологии.

Александр Каптюг стал пятым кандидатом, выдвинутым на выборы от парламентских партий. Первым в качестве претендента был утвержден врио губернатора Денис Паслер (ЕР), вторым — депутат заксобрания Рант Краев (НЛ), третьим — депутат Госдумы Андрей Кузнецов (СРЗП), четвертым — вице-спикер заксобрания Свердловской области Александр Ивачев (КПРФ).

Напомним, изначально партийцы утвердили в качестве кандидата от ЛДПР депутата Госдумы Станислава Наумова. Спустя неделю он сообщил о выходе из предвыборной гонки в связи с трудностями по сбору подписей депутатов муниципальных дум для регистрации своей кандидатуры в избиркоме.

Ирина Пичурина