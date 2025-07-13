Прокуратура устроила проверку после отравления хлором работников «Баден-Баден»

Прокуратура Екатеринбурга организовала проверку в связи с возможным отравлением парами хлора сотрудников термального комплекса «Баден-Баден» на Уктусе, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «Будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране здоровья граждан и соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства»,— пояснили в прокуратуре.

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В ведомстве добавили, что запросят данные о состоянии здоровья обратившихся за медицинской помощью работников. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— подчеркнули в пресс-службе.

По данным министерства здравоохранения Свердловской области, за медицинской помощью после отравления хлором обратились 26 сотрудников «Баден-Баден». Работники пожаловались на слезотечение, дезориентацию, одышку и тошноту. Состояние пострадавших взяла на контроль заместитель губернатора — министра здравоохранения региона Татьяна Савинова.

Как рассказали «Ъ-Урал» в «Баден-Баден», при проведении работ по обслуживанию оборудования в техническом помещении термального комплекса произошел «случайный разлив» обеззараживающего средства. «Следуя инструкциям, старший администратор смены попросил гостей покинуть примыкающие помещения. На место была вызвана скорая медицинская помощь, которая осмотрела и оказала помощь нескольким техническим специалистам. Скорая, действуя по внутренним регламентам, оповестила правоохранителей, которые также приехали на локацию»,— пояснили в компании.

В Baden Family подчеркнули, что приняли «все необходимые меры по устранению последствий». «Все технические помещения были проветрены, проведена санитарная обработка. Мы приносим свои извинения нашим гостям за доставленные неудобства»,— добавили в пресс-службе.

Василий Алексеев