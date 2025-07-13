Работники комплекса «Баден-Баден» в Екатеринбурге отравились хлором

Сотрудники термального комплекса «Баден-Баден» на Уктусе в Екатеринбурге обратились за медицинской помощью в связи со слезотечением, дезориентацией, одышкой и тошнотой, сообщили в министерстве здравоохранения Свердловской области. По данным ведомства, симптомы были вызваны отравлением хлором. «Сотрудники скорой медицинской помощи осмотрели 26 пострадавших, троих из них госпитализировали. Состояние пациентов медики оценивают как близкое к удовлетворительному»,— пояснили в региональном минздраве, добавив, что из гостей комплекса за медицинской помощью никто не обращался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Состояние пострадавших взяла на контроль заместитель губернатора — министра здравоохранения региона Татьяна Савинова. В департаменте информационной политики области подчеркнули, что она провела штаб по организации медицинской помощи сотрудникам комплекса «Баден-Баден». «Проводится расследование в связи с информацией об отравлении хлором»,— добавили в сообщении.

Василий Алексеев