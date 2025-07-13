Синоптики объявили предупреждение о сильных дождях и подъеме уровня воды в реках

Сильные дожди, грозы, град, ветер с порывами до 22 м/с ожидаются на Кубани со второй половины воскресенья. Об этом сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В понедельник и вторник на реках и малых реках бассейна Кубани в юго-восточной зоне края (Мостовский, Лабинский и Апшеронский районы), юго-западных притоках Кубани (Горячий Ключ, Северский и Абинский районы), а также на реках Черноморского побережья (Геленджик, Туапсинский район) ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок и выше.

По даннным синоптиков, непогода продлится до вторника включительно.

Сегодня же ГУМЧС по Кубани предупредило о чрезвычайной и высокой пожароопасности в разных зонах края.

В настоящий момент в кубанской столице солнечно, +34 градуса по Цельсию.

Михаил Волкодав