МЧС предупреждает о чрезвычайной пожароопасности на Кубани

ГУМЧС по Кубани предупреждает о чрезвычайной пожароопасности на территории региона в ближайшие дни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

До конца понедельника в северо-восточных и северо-западных районах края ожидается чрезвычайная, а в юго-западных, центральных и юго-восточных, местами в северо-восточных и северо-западных районах края – высокая пожароопасность.

Спасатели напоминают, что при нахождении в лесах запрещается пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев. Разводить костер необходимо на открытых площадках, окружив место разведения минерализованной полосой не менее 0,5 м. По истечении необходимости костер должен быть залит водой или засыпан землей.

Если возгорание все же произошло, следует незамедлительно сообщите об этом по телефону «101» в пожарную охрану, либо в лесничество или в местную администрацию, а также немедленно предупредить всех находящихся поблизости о необходимости срочно выйти из опасной зоны.

Михаил Волкодав