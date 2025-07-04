NBC: глава Пентагона лично решил приостановить военную помощь Украине

Глава Пентагона Пит Хегсет в одностороннем порядке решил приостановить поставки части вооружений на Украину. Это третий раз, когда он принимает такое решение самостоятельно. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пит Хегсет

Фото: Toby Melville / Reuters Пит Хегсет

Фото: Toby Melville / Reuters

Господин Хегсет уже распоряжался приостановить военную помощь Киеву в феврале и в мае. Тогда его решения отменялись спустя несколько дней. В этот раз законодатели США и некоторые европейские союзники также пытались добиться отмены, однако в защиту решения выступил Белый дом.

В США объяснили паузу низкими запасами вооружений. Однако анализ старших офицеров не выявил дефицита, который мог бы оправдать приостановку военной помощи, отмечают собеседники телеканала. По информации источников, шаг Пита Хегсета застал врасплох Госдеп, членов Конгресса, а также украинских чиновников и европейских союзников США.

Вашингтон приостановил поставки некоторых видов оружия Украине 2 июля. По данным NBC, речь идет о десятках зенитных ракет Patriot, тысячах артиллерийских снарядов калибра 155 мм, более 100 ракет Hellfire и других вооружениях. Пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс говорила, что США продолжат поставки военной помощи Украине за исключением зенитных и других ракет.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украине оружия не докладывают».