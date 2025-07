Дональд Трамп возобновляет поставки

США возобновили поставки военной помощи Украине. Об этом 11 июля заявил украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, Киев продолжит работать с Вашингтоном на военном уровне, в частности, со спецпредставителем Белого дома Китом Келлоггом. Последний должен приехать на Украину 14 июля, где задержится на неделю. Зарубежные СМИ отмечают, что поддержка Киева администрацией США в скором времени может расширится. По данным Politico, Трамп обсуждает новый пакет военной помощи на сотни миллионов долларов.

К концу июля Украине поставят и первые дальнобойные ракеты, профинансированные Германией. Об этом сообщил генерал-майор Бундесвера Кристиан Фройдинг в интервью телеканалу CDF. По его словам, в ближайшие месяцы количество такого вооружения будет исчисляться сотнями: «Нам нужны системы вооружения, способные проникать далеко вглубь территории России, способные атаковать командные пункты, аэродромы и самолеты. Мы запустили эту инициативу только в конце мая, и украинские вооруженные силы уже к концу июля получат первые дальнобойные системы. Затем последует поставка в большом трехзначном количестве. Это значительно усилит украинскую ПВО и военные возможности в ближайшие недели и месяцы.

Переговоры шли несколько недель. Около шести-восьми недель наш министр обороны обсуждал с американскими коллегами опцию покупки. Переговоры шли на всех уровнях. Канцлер тоже беседовал о приобретении с президентом Трампом. 14 июля министр обороны отправится в Вашингтон, чтобы обсудить все детали».

По данным The New York Times, в Кремле готовы к возможным санкциям со стороны США. В то же время при подписании мирного соглашения с Россией Дональд Трамп может принудить Украину к территориальным уступкам, сообщает The Daily Telegraph. Такой сценарий не противоречит намерениям Белого дома усилить поддержку Киева в ближайшее время, считает эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов: «Необходимо понимать намерения Трампа и его картину мира. Дональд Трамп не считает Украину важным вопросом, он не считает Европейский союз важным вопросом и не считает безопасность в Европе ответственностью Соединенных Штатов Америки. Лично Владимира Зеленского он вообще не любит.

Проблема состоит в том, что президент России Владимир Путин не принимает его условия, что Россия не дает ему возможности выглядеть миротворцем и человеком, который разрешает конфликты по всему миру. Поэтому ответные санкции, которые рассматривает Вашингтон, сейчас вызваны именно желанием показать России, что с Трампом так обходиться нельзя. Но мы понимаем, что, как только Россия будет готова Трампу презентовать какого-то рода победу, эти шаги сразу же прекратятся.

Российская армия идет в наступление, и, в общем-то, нет никаких возможностей это наступление превратить в победу Украины. Поэтому он будет сейчас давить на Россию, давить на Владимира Путина, но исключительно из личных соображений, и сразу откажется от этого давления, как только получит возможность выйти из этой ситуации победителем. А ему важно выйти победителем, поскольку он помнит, что репутация его предшественника Джо Байдена была безоговорочно и бесповоротно подорвана, когда он допустил вывод войск из Афганистана.

Дональд Трамп не хочет выглядеть человеком, потерявшим Украину, поэтому он будет добиваться от России каких-то уступок, в том числе мерами давления. Не думаю, что мы увидим 500-процентные пошлины хоть на сколько-то долгий период, поскольку они обозначают крах нефтяного рынка, взлет цен и падение рейтинга Трампа у его же избирателей, но давление разной степени мы, конечно, увидим. Но оно не будет ни долгосрочным, ни эффективным».

Ранее Дональд Трамп анонсировал важное заявление о России, его он сделает в 14 июля.

Егор Парфенов