Главные новости за 12 июля. Кавказ

В столице Ставропольского края рабочие завершили строительство новой очереди очистных сооружений водопровода.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад в связи с гибелью несовершеннолетнего в Республике Дагестан, на которого упал грузовой лифт.

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов 569 уроженцев Ставропольского края, что составляет 3,2% от общего списочного числа физических лиц. Всего в реестре числится более 17,8 тыс. человек.

В Ставрополе 38% местных жителей во время поиска постоянного места работы рассчитывают на помощь друзей и знакомых, а каждый пятый горожанин полагается на бывших и нынешних коллег.

В Александровском округе обнаружили мёртвой ученицу пятого класса из села Северного Ставропольского края. По данному факту возбуждено уголовное дело.