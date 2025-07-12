Почти 40% ставропольцев для поиска работы привлекают друзей и знакомых
В Ставрополе 38% местных жителей во время поиска постоянного места работы рассчитывают на помощь друзей и знакомых, а каждый пятый горожанин полагается на бывших и нынешних коллег. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob, ссылаясь на результаты собственного исследования.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
В опросе участвовали представители экономически активного населения краевой столицы. Опросив их, аналитики SuperJob также выяснили, что 17% ставропольчан при трудоустройстве полагаются на своих мужа или жену, 13% — на однокурсников, 11% — на родителей, 7% — на др. родственников и 5% — на одноклассников.
«Обратиться за содействием к бывшему руководству могут 8% респондентов. Однако 36% предпочитают искать работу самостоятельно, не надеясь на окружение», — пояснили представители сервиса.