Почти 40% ставропольцев для поиска работы привлекают друзей и знакомых

В Ставрополе 38% местных жителей во время поиска постоянного места работы рассчитывают на помощь друзей и знакомых, а каждый пятый горожанин полагается на бывших и нынешних коллег. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob, ссылаясь на результаты собственного исследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В опросе участвовали представители экономически активного населения краевой столицы. Опросив их, аналитики SuperJob также выяснили, что 17% ставропольчан при трудоустройстве полагаются на своих мужа или жену, 13% — на однокурсников, 11% — на родителей, 7% — на др. родственников и 5% — на одноклассников.

«Обратиться за содействием к бывшему руководству могут 8% респондентов. Однако 36% предпочитают искать работу самостоятельно, не надеясь на окружение», — пояснили представители сервиса.

Ефим Мартов