Более 500 уроженцев Ставрополья попали в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов 569 уроженцев Ставропольского края, что составляет 3,2% от общего списочного числа физических лиц. Всего в реестре числится более 17,8 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В перечень Росфинмониторинга попали и несколько десятков ставропольских организаций. Например, в Ставропольском крае признано экстремистским объединение «Ставропольская Республика» и религиозное объединение последователей инглиизма.

Также в регионе признаны экстремистскими религиозные организации свидетелей Иеговы. Они действовали в Ставрополе, Невинномысске, городах Кавминвод, Буденновске, Светлограде, Георгиевске, Зеленокумске и других городах.

Наталья Белоштейн