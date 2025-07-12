Более 500 уроженцев Ставрополья попали в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов 569 уроженцев Ставропольского края, что составляет 3,2% от общего списочного числа физических лиц. Всего в реестре числится более 17,8 тыс. человек.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В перечень Росфинмониторинга попали и несколько десятков ставропольских организаций. Например, в Ставропольском крае признано экстремистским объединение «Ставропольская Республика» и религиозное объединение последователей инглиизма.
Также в регионе признаны экстремистскими религиозные организации свидетелей Иеговы. Они действовали в Ставрополе, Невинномысске, городах Кавминвод, Буденновске, Светлограде, Георгиевске, Зеленокумске и других городах.