Главные новости к утру 11 июля

Президент США Дональд Трамп анонсировал серьезное заявление о России, которое сделает 14 июля. Уточнять какие-либо детали заявления господин Трамп не стал. «Я разочарован в России. Посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель»,— сказал он.

Пожар произошел на сельхозпредприятии Хлевенского района Липецкой области в результате падения беспилотника. Один человек погиб, еще один ранен.

Дональд Трамп заявил, что страны-союзники США по НАТО будут платить за американское оружие для поставок Украине. «Мы поставляем оружие НАТО, и НАТО платит за это оружие на 100%. Таким образом, отправляемое нами оружие идёт в НАТО, а затем Украине»,— сказал он.

Доля нецелевых кредитов под залог имущества в первом полугодии 2025 года составила 15,5% в общем объеме кредитов наличными, достигнув максимального значения за два с половиной года.

Несмотря на активный рост интереса нефтегазовой отрасли к цифровизации и ИИ-технологиям, только каждая вторая компания достигает плановых показателей эффективности. При этом объем инвестиций в цифровую трансформацию сектора достиг в 2024 году порядка 60 млрд руб.

Саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро подтолкнул президента США Дональда Трампа ввести пошлины на товары из Бразилии. По словам источников Politico, несмотря на то, что господин Трамп был недоволен тем, как власти Бразилии действуют в отношении экс-президента Жаира Болсонару, именно саммит БРИКС «переполнил чашу терпения».

Сербия начала разработку национальной программы мирного использования ядерной энергии. Власти создают сектор по ядерной энергетике, а Институт «Винча» намерен стать научным и образовательным центром региона в этой области, сформировав экспертную комиссию.

Биткойн установил новый исторический максимум, превысив $116 тыс. По информации на 0:20 мск 11 июля криптовалюта достигла $116,173 тыс., показав рост на 4,5%. К 0:50 мск рост продолжился, и курс составил $116,339 тыс. (+4,9%).