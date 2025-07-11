Politico: саммит БРИКС спровоцировал Трампа ввести пошлины против Бразилии

Саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро подтолкнул президента США Дональда Трампа ввести пошлины на товары из Бразилии. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, несмотря на то, что господин Трамп был недоволен тем, как власти Бразилии действуют в отношении экс-президента Жаира Болсонару, именно саммит БРИКС «переполнил чашу терпения». Наибольшим раздражителем для Трампа является стремление государств БРИКС к дедолларизации торговли.

8 июля президент США объявил о скором введении 10%-ных пошлин на импорт из стран БРИКС, обвиняя их в попытке «уничтожить доллар». 9 июля Дональд Трамп сообщил о введении 50%-ных пошлин на товары из Бразилии из-за торгового дефицита. В ответ президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что страна примет ответные меры на основе закона о взаимных экономических мерах.