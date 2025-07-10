40 млн рублей, украденные у «Сбербанка», и законопроект о ликвидации заповедников

В Татарстане задержали группу людей, подозреваемых в краже 40 млн руб. у «Сбербанка». По версии следствия, руководитель группы подбирал ИП, которые фактически не занимались бизнесом. На них оформляли банковские продукты, а полученные средства переводили в наличный оборот. После этого инициировались процедуры банкротства.

Госсовет Чувашии внес законопроект, по которому предлагается разрешить ликвидировать заповедники или изменять их границы. Авторы инициативы считают, что границы большинства российских охраняемых зон утвердили в 1970–80-х годах и спустя время они могли утратить свою значимость.

В Татарстане за три года продали 18 архитектурных памятников по одному рублю за объект. Здания находились в неудовлетворительном состоянии.

Бывшим работникам «ВИМ-Авиа» выплатили 13 млн руб. после вмешательства прокуратуры. Выплаты смогли получить 294 сотрудника. Авиакомпания была признана банкротом в сентябре 2018 года.

Татарстан вошел в топ-4 регионов по спросу на посуточную аренду квартир. Лидерами рейтинга стали Санкт-Петербург и Ленинградская область с 12%, Москва и Московская область — 10%, Краснодарский край — 9%.

В Казанском государственном медицинском университете (КГМУ) объяснили увеличение цены обучения необходимостью привлечь молодых специалистов и удержать кадры. Первый проректор вуза Лайсан Мухарямова заявила, что решение нужно для улучшения условий труда и повышения зарплат, в то время как в Сеченовском университете в Москве стоимость обучения по некоторым специальностям стоит в три раза дороже.

Диана Соловьёва