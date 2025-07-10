В Татарстане задержали группу по подозрению в краже 40 млн рублей у «Сбербанка»

Сотрудники МВД Татарстана выявили организованную группу, которую подозревают в хищении денежных средств у российских банков. Так, одному из банков был нанесен ущерб на сумму более 40 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана. Как рассказал «Ъ Волга-Урал» источник, денежные средства были украдены у «Сбербанка».

Установлено, что руководителем группы был 34-летний татарстанец. Он же был директором и учредителем компании. Фигурант подбирал индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории Татарстана и в других регионах. ИП фактически не занимались предпринимательством.

На них оформляли банковские продукты, а полученные средства переводились организованной группой в наличный оборот. После этого сотрудники компании инициировали процедуры банкротства ИП.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Диана Соловьёва