После вмешательства Приволжской транспортной прокуратуры бывшие сотрудники обанкротившейся авиакомпании «ВИМ-Авиа» получили компенсации за задержку выплаты заработной платы на сумму свыше 13,1 млн руб. Выплаты произведены 294 сотрудникам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-сотрудникам «ВИМ-Авиа» выплатили 13 млн руб после вмешательства прокуратуры

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Экс-сотрудникам «ВИМ-Авиа» выплатили 13 млн руб после вмешательства прокуратуры

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Ранее после вмешательства прокуратуры более 1,1 тыс. работников авиакомпании получили свыше 280 млн руб. основной задолженности по заработной плате.

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» была признана банкротом в сентябре 2018 года и прекратила деятельность. Банкротство авиаперевозчика стало результатом масштабных махинаций со стороны руководства. По данным следствия, топ-менеджеры вывели из компании около 1,6 млрд руб. под фиктивные контракты. Общий ущерб составил более 1 млрд руб. В апреле 2025 года Мещанский суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии бывшего вице-президента «ВИМ-Авиа» Алевтину Калашникову, находящуюся в международном розыске.

Анар Зейналов