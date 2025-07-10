В Казанском государственном медицинском университете (КГМУ) объяснили увеличение стоимости обучения необходимостью привлечь молодых специалистов и удержать кадры. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил первый проректор КГМУ Лайсан Мухарямова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В КГМУ объяснили рост цен на обучение необходимостью удержания кадров

Фото: Мельгунов Роман, Коммерсантъ В КГМУ объяснили рост цен на обучение необходимостью удержания кадров

Фото: Мельгунов Роман, Коммерсантъ

По словам госпожи Мухарямовой, повышение цен на обучение необходимо для улучшения условий труда и увеличения зарплат. Первый проректор вуза отметила, что университет ежегодно производит расчет цен обучения, исходя из показателей инфляции, а после индексации затрат на обучение бюджетных автоматически нужно поднимать стоимость обучения.

Лайсан Мухарямова заявила, что московские вузы еще в 2024 году кратно подняли цены, а в этом году за ними «подтянулись» региональные учреждения. При этом она отметила, что в КГМУ обучение по специальностям «Лечебное дело» и «Стоматология» стоит в три раза меньше, чем в Сеченовском университете в Москве.

Согласно информации из документов на сайте казанского университета, обучение по специальности «Лечебное дело» в течение шести лет выросло на 156 тыс. руб., а по специальности «Педиатрия» — на 146,9 тыс. руб. Платная учеба на протяжении пяти лет на специальностях «Фармация» и «Стоматология» стала дороже на 47,2 тыс. руб. и на 198,4 тыс. руб. соответственно.

Диана Соловьёва