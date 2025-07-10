В Татарстане продали 18 памятников архитектуры по одному рублю за объект

В Татарстане с 2023 по 2025 годы в Казани, Елабуге и Чистополе реализовано 18 исторических зданий со статусом объекта культурного наследия по льготной цене в один руб. Старинные здания находились в неудовлетворительном состоянии. Об этом сообщил председатель комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

По словам господина Гущина, остро стоит вопрос привлечения частных инвестиций в сферу сохранения объектов культурного наследия, поэтому важно создавать дополнительные экономические стимулы для инвесторов.

Продажа памятников архитектуры в неудовлетворительном состоянии по льготной цене является одной из форм государственно-частного партнерства. Отмечается, что комитет оказывает информационную поддержку, запустив серию прямых эфиров в социальных сетях, где рассказывает об условиях реализации и продаваемых объектах.

Ранее сообщалось, что в Татарстане запустили льготные кредиты на реставрацию объектов культурного наследия.

Анар Зейналов